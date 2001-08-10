ВТБ на Сахалине на 5% нарастил розничный кредитный портфель

Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине с начала года вырос на 5% и по итогам первого квартала составил 19,4 млрд рублей. Опережающую динамику продемонстрировали кредиты наличными: за январь-март портфель по ним увеличился на 7%, до 9,9 млрд рублей. Ипотечный портфель прибавил 4% и сформировался в размере 8,7 млрд рублей.

Портфель средств частных клиентов ВТБ в регионе на 1 апреля составил 26,4 млрд рублей. Четверть его пришлась на инвестинструменты: их объем увеличился в отчетном периоде на 7%, до 6,8 млрд рублей.

За январь-апрель ВТБ предоставил жителям Сахалина кредитов на сумму 2,7 млрд рублей: это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1,7 млрд рублей было выдано в виде кредитов наличными, объем продаж по данному продукту увеличился в 1,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Дополнительно 1 млрд рублей клиенты ВТБ в регионе взяли в виде ипотечных кредитов (рост в 1,5 раза).

Управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов прокомментировал: "Рост объемов кредитования в первом квартале отражает реализацию отложенного спроса населения: после коронакризиса жители области возвращаются к планам по улучшению жилищных условий и крупным покупкам. Продолжилось перераспределение средств граждан в инвестиционные продукты, доходность которых потенциально выше традиционных инструментов сбережения".

Владимир Селиванов также отметил, что в отчетном периоде ВТБ продолжил активную реализацию стратегической задачи по цифровизации розничных продуктов и услуг банка, многие из которых уже сегодня можно получить без визита в офис. "Еще одним стратегическим ориентиром для банка является динамичное наращивание клиентской базы. Это будет достигнуто в том числе за счет выхода на новые сегменты, в первую очередь планируется активная работа со школьниками и студентами, а также старшим поколением - людьми пенсионного возраста", - добавил управляющий.