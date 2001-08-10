ВТБ на Сахалине на 5% нарастил розничный кредитный портфель
Розничный кредитный портфель ВТБ на Сахалине с начала года вырос на 5% и по итогам первого квартала составил 19,4 млрд рублей. Опережающую динамику продемонстрировали кредиты наличными: за январь-март портфель по ним увеличился на 7%, до 9,9 млрд рублей. Ипотечный портфель прибавил 4% и сформировался в размере 8,7 млрд рублей.
Портфель средств частных клиентов ВТБ в регионе на 1 апреля составил 26,4 млрд рублей. Четверть его пришлась на инвестинструменты: их объем увеличился в отчетном периоде на 7%, до 6,8 млрд рублей.
За январь-апрель ВТБ предоставил жителям Сахалина кредитов на сумму 2,7 млрд рублей: это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1,7 млрд рублей было выдано в виде кредитов наличными, объем продаж по данному продукту увеличился в 1,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Дополнительно 1 млрд рублей клиенты ВТБ в регионе взяли в виде ипотечных кредитов (рост в 1,5 раза).
Управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов прокомментировал: "Рост объемов кредитования в первом квартале отражает реализацию отложенного спроса населения: после коронакризиса жители области возвращаются к планам по улучшению жилищных условий и крупным покупкам. Продолжилось перераспределение средств граждан в инвестиционные продукты, доходность которых потенциально выше традиционных инструментов сбережения".
Владимир Селиванов также отметил, что в отчетном периоде ВТБ продолжил активную реализацию стратегической задачи по цифровизации розничных продуктов и услуг банка, многие из которых уже сегодня можно получить без визита в офис. "Еще одним стратегическим ориентиром для банка является динамичное наращивание клиентской базы. Это будет достигнуто в том числе за счет выхода на новые сегменты, в первую очередь планируется активная работа со школьниками и студентами, а также старшим поколением - людьми пенсионного возраста", - добавил управляющий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:40 Сегодня Детская школа искусств в Поронайске отметила 60-летний юбилей
08:36 Сегодня В Поронайске на Почетной доске представили лучших учеников
08:43 Сегодня Сахалинцев зовут служить судебными приставами
08:47 Сегодня Анивчанам предлагают сдать нормы ГТО
12:32 18 Мая На сахалинской птицефабрике выявлены грубые нарушения
17:07 18 Мая Чиновники проверили ремонт ул. Ленина в Южно-Сахалинске
09:07 19 Мая Неработающим сахалинским пенсионерам компенсируют российскую часть дороги за границу
13:36 19 Мая В школах и детских садах Сахалина и Курил проведут практические тренировки по противодействию терроризму
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?