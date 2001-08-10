Сахалинские семьи с детьми получат новые меры поддержки

В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные "Единой Россией" для реализации социальных положений Послания Президента. В числе новшеств - оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка, рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев. Норма заработает с 1 сентября 2021 года.

- На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа, - рассказал Андрей Исаев. - Если стаж человека менее шести месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от шести месяцев до пяти лет - то 60% заработной платы. Если от пяти до восьми - 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком - существенные материальные потери для семьи.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу "Единая Россия" озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин.

- По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин, - отметил Андрей Исаев.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.

- Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей, - сказал Андрей Исаев. - Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля.

Родительское сообщество рассчитывает на скорое вступление в силу новых мер поддержки, говорит председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

- Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, - сказала Татьяна Буцкая. - Они находятся, что называется, в "горячей точке демографии". И поддержки им фактически никакой не оказывалось - лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас.

Не менее важна, по ее словам, и поддержка одиноких родителей детей до 16 лет.

- Чаще всего это женщины, которым приходится работать, чтобы обеспечить ребенка - а взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является проблематичным», - пояснила Татьяна Буцкая.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила "Единая Россия". В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы.