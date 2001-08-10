Родителям вернут половину стоимости за отдых детей в летних лагерях

Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. Правительство уже выделило на программу пять млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование, сообщила ER.RU координатор партпроекта "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

- Ростуризм уже подготовил необходимые документы, - сказала Ольга Окунева. - "Единая Россия" находится в постоянном контакте с Правительством по этому вопросу, и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе.

В свою очередь, председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что "детский" туристический кешбэк будет крайне востребован.

- Мера поддержки очень актуальна, - сказала Татьяна Буцкая. - Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу "Единой России" распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.