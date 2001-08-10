Реконструкция аэропорта Оха завершится в этом году

В ходе поездки в Охинский район губернатор Валерий Лимаренко осмотрел ход работ в северной воздушной гавани, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Надежное воздушное сообщение очень важно для жителей островного региона, - отметил глава региона. - Старая взлетная полоса в охинском аэропорту давно себя изжила. После реконструкции появятся новые возможности для перевозок пассажиров и грузов. Завершить работы должны в декабре этого года.

Нынешняя взлетно-посадочная полоса 70-х годов постройки имеет протяженность 1300 метров. Новая будет на 300 метров длиннее. Сейчас из-за недостаточной протяженности полосы авиакомпании вынуждены отправлять в столицу нефтяников воздушные суда с ограничениями по количеству пассажиров. После реконструкции эта проблема исчезнет.

- На сегодняшний день построена взлетно-посадочная полоса, по периметру проложена патрульная дорога, выполнено ограждение территории, - рассказал директор филиала "Аэропорт Оха", АО "Аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова" Арсен Саакян. - Предстоит еще уложить порядка трех тысяч плит на рулежной дорожке и на перроне, построить аварийно-спасательную станцию, выполнить работы по благоустройству.

Реконструкция охинского аэродрома началась в июне 2019 года. Работы разделены на два этапа. Первый - включает строительство новой взлетно-посадочной полосы, объектов энергетики, аэро- и метеонавигации, светосистемы. На втором этапе реконструируют перрон, где предусмотрены четыре универсальных места стоянки воздушных судов и площадка для противообледенительной обработки самолетов.