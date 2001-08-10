Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2021
Сегодня 17:27
73,53|89,69|66,91
25 мая во Владимировке отключат холодную воду
13:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинские единороссы высадили 1000 саженцев

Южносахалинские единороссы высадили 1000 саженцев

Мероприятие провели в рамках акции "Посади лес". Ее организовали на прилегающем к городу лесном участке, который сильно пострадал от ветровала. На участке посадили хвойные деревья: лиственницу сибирской и ель Аянскую.

Кроме партийцев к акции присоединились Южно-Сахалинская Корейская диаспора, Южно-Сахалинское отделение "Союз женщин России", юные спортсмены по прыжкам на лыжах с трамплина, Депутаты Городской Думы, представители Сахалинской школы журналистики им. В. Мезенцева, семьи с детьми, самой юной участнице нет еще и трех лет.

Отдельное спасибо за помощь в организации акции работникам МБУ "Зеленый город", МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения", мэру города С.А. Надсадину.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?