Южносахалинские единороссы высадили 1000 саженцев
Мероприятие провели в рамках акции "Посади лес". Ее организовали на прилегающем к городу лесном участке, который сильно пострадал от ветровала. На участке посадили хвойные деревья: лиственницу сибирской и ель Аянскую.
Кроме партийцев к акции присоединились Южно-Сахалинская Корейская диаспора, Южно-Сахалинское отделение "Союз женщин России", юные спортсмены по прыжкам на лыжах с трамплина, Депутаты Городской Думы, представители Сахалинской школы журналистики им. В. Мезенцева, семьи с детьми, самой юной участнице нет еще и трех лет.
Отдельное спасибо за помощь в организации акции работникам МБУ "Зеленый город", МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения", мэру города С.А. Надсадину.
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