10 аварийных домов расселят в Охе в этом году

Во время рабочей поездки в северный район губернатор Валерий Лимаренко посетил строительную площадку, где возводится 50-квартирный дом, и проконтролировал ход расселения охинцев из аварийного фонда, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Проблема аварийного жилья стоит в Охинском районе наиболее остро, - отметил глава региона. - Поэтому расселение сейчас ведется ускоренными темпами. Планируем в ближайшие четыре года полностью закрыть квартирный вопрос.

Расселение идет сразу по нескольким направлениям - предоставление квартир в новостройках и на вторичном рынке, переселение на юг Сахалина, выплата выкупной стоимости. Тот или иной механизм выбирается, исходя из пожеланий людей.

На улице 60 лет СССР сейчас идет строительство пятиэтажного дома. Сегодня идет формирование и установка опалубки второго этажа. На участок заведены и подключены все инженерные сети. Сдать новостройку должны в ноябре этого года.

Комфортные квартиры с ремонтом под ключ здесь получат переселенцы из аварийных домов, пострадавших после Нефтегорского землетрясения. Соглашения с будущими новоселами уже подписаны.

Как рассказала глава Охинского района Елена Касьянова, в этом году должны расселить более 26 тысяч квадратных метров непригодного для проживания фонда – это 10 домов. 19 одиноких неработающих пенсионеров уже получили ключи от квартир в Южно-Сахалинске, в планировочном районе Луговое. 20 квартир для жителей аварийных домов приобрели на вторичном рынке. Владельцы еще 348 квартир захотели получить выкупную стоимость своего жилья.

В Охинском районе свыше 160 тысяч квадратных метров жилфонда признано аварийным. В этих домах более 6,7 тысячи человек. Все они должны отпраздновать новоселье до конца 2024 года.

В 2020 году на Сахалине и Курилах расселили 131 тысячу непригодных для проживания «квадратов». Как пилотный регион Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья.