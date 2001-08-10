С начала 2021 года в Южно-Сахалинске открылись два социальных магазина
В областном центре расширяется сеть торговых точек эконом-формата. Сегодня в островной столице действует 29 магазинов, реализующих социально значимые продукты с минимальной наценкой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Очередной мониторинг цен с участием представителей департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка и общественников прошел в магазине, расположенном на ул. Крайней. Торговая точка распахнула свои двери для покупателей в первом квартале этого года и уже стала популярной у жителей микрорайона. Наценка на перечень социально значимых продовольственных товаров, состоящий из более чем 40 наименований, не превышает 15 процентов. Такая ценовая политика позволяет покупателям существенно экономить семейный бюджет. Для сравнения, наценка в розничной сети по городу составляет до 30 процентов.
- Магазин соответствует всем требованиям, которые предъявляются к социальным магазинам. Помимо перечня продуктов и наличия специальных ценников, привлекающих внимание, участники мониторинга смотрят на выкладку товара в торговом зале, чистоту и обстановку в помещении, - рассказала член общественного совета Лира Спесивцева. - Очень радует, что сеть расширяется, и точки эконом-формата есть практически в каждом районе города. В шаговой доступности можно купить все необходимое по приемлемой цене.
Обеспечить доступность для всех жителей городского округа товаров с минимальной наценкой - одна из приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска. По всей территории города развивается фирменная и ярмарочная торговля, в том числе в селах и планировочных районах регулярно проходят выездные ярмарки. При этом не менее значимым направлением остаются и социальные магазины. Разработан ряд механизмов, которые стимулируют предпринимателей присваивать своим торговым точкам социальный статус. В том числе для них действуют меры финансовой поддержки. Владельцы магазинов могут подать заявку на возмещение 90 процентов затрат на аренду помещения, коммунальных услуг - но не более 500 тысяч рублей в год. Конкурс на предоставление этих мер поддержки будет объявлен в июле. Помимо этого, для данных категорий с 2022 года установлены пониженные налоговые ставки.
Ознакомиться с перечнем магазинов со статусом «социальный» можно на официальном сайте администрации города.
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