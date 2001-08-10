Сахалинцам рассказали о проекте

В планировочных районах Южно-Сахалинска проходят встречи с жителями по социальным вопросам. В понедельник вечером представители профильных ведомств администрации города, курирующих министерств, а также депутат городской думы по округу Татьяна Рудакова рассказали жителям Хомутово о существующих мерах социальной поддержки и каким образом ими можно воспользоваться, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаясь к собравшимся, вице-мэр Елена Федорова обозначила основные моменты, на которых будет сделан акцент. Это новая единая карта сахалинца, проект "Забота 65 +" и вакцинация против ковида.

Территория Хомутово закреплена за поликлиникой №4. Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части Евгений Порешнев, только их медицинское учреждение уже вакцинировало около 9600 человек. Из них около 8200 прошли оба этапа вакцинации. Каких-либо серьезных реакций отмечено не было, это постоянно мониторится. Он отметил, что в поликлинику поступила вторая вакцина - «ЭпиВакКорона». В амбулатории Хомутово также открыт пункт вакцинации. Прививку сделали уже около 2000 жителей планировочного района.

Подробно о проекте "Забота 65 +", который ориентирован на граждан старшего поколения, рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова. Она отметила, что социальные паспорта заполнили более 7 тысяч пожилых южносахалинцев или их родственников. Необходимую помощь в полном объеме уже получили порядка 2600 человек. В социальном паспорте можно указать любой вид поддержки, в котором нуждается горожанин - от медицинской до бытовой. Сотрудники администрации также лично обходят адреса пожилых граждан, имеющихся в базе данных, и предлагают заполнить паспорт. У них при себе всегда удостоверение сотрудника и паспорт, которые они предъявляют по первому требованию.

Также в рамках проекта "Забота 65 +" в поликлинике №4 пожилые люди могут пройти программы углубленного обследования по направлениям: ревматология, диагностика заболеваний сердца, диагностика остеохондрозов и урология.

Рассказали собравшимся и о проекте «Единая карта сахалинца», который внедряется по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Специалист по социальной работе Центра социального обслуживания Дана Хуриева подробно рассказала о карте и ее преимуществах.

Так, с помощью социальной карты островитяне старше 70 лет бесплатно пользуются услугами общественного транспорта, а люди от 55 - посещают учреждения культуры и спорта, получают повышенный кэшбек и скидки в магазинах и аптеках (от 1,5 до 10 процентов). Кроме того, на карту можно перечислять денежные средства и оплачивать с её помощью любые покупки, в том числе - бесконтактным способом. Также специалист напомнила, что действие карты теперь распространяется не только на пожилых людей, но и на всех жителей области с 7 лет. Заявку на получение карты можно было оформить прямо на месте.

Получили ответы горожане и на другие вопросы, касающиеся социального блока. О перспективах строительства школы, поликлиники, возможности открытия дома культуры и различных кружков и секций для детей на территории планировочного района.

Житель Хомутово Максим Трубецкой отметил, что встреча была полезной.

- Узнал, как будет в дальнейшем развиваться наш район. Это мне, как жителю важно. Кроме того, у меня есть родственники пожилого возраста, предложу им получить карту сахалинца и вступить в проект «Забота 65 +», - рассказал Максим Трубецкой.

Встречи продолжаются. Сегодня, 25 мая, в 18.00 в Доме культуры ждут жителей Березняков.

С полным графиком встреч можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.