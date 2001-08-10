Тихоокеанское
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08:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ответственность за вождение в нетрезвом состоянии предлагают сделать более серьезной

Ответственность за вождение в нетрезвом состоянии предлагают сделать более серьезной

Законопроектом, прошедшим первое чтение, предлагается увеличить до трех лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это. Сейчас наказание составляет два года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Государственной Думы России.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается усилить ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

Поправками предлагается ужесточить до трех лет лишения свободы наказание за "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

По действующему законодательству за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Также предлагается увеличение размера штрафа (от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет), а также исключение наказания в виде обязательных работ.

- Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде, - говорил ранее Вячеслав Володин. - Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет. Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв из‑за пьяного водителя.

"Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение", - сказано в пояснительной записке.

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