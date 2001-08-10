1 июня в Южно-Сахалинске и его пригородах запрещена торговля алкоголем

Розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с законом Сахалинской области будет запрещена 1 июня, в день проведения Международного дня защиты детей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа. Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов рекомендовано принять все необходимые меры по недопущению нарушений.