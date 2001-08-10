Южносахалинских подростков познакомили с бытом военнослужащих
25 мая подростки из школ Южно-Сахалинска посетили войсковую часть 35390 Армейского корпуса Восточного военного округа. Для ребят устроили экскурсию в рамках акции "День призывника". Она проводится Центром молодёжных инициатив каждый год в войсковых частях Армейского корпуса для популяризации военной службы среди молодёжи.
На экскурсию пригласили школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Заместитель командира мотострелковой роты по военно-политической работе, старший лейтенант Алексей Кисляк показал ребятам военный городок. Вместе они заглянули в военные казармы, столовую. Молодые люди удивились разнообразию блюд в рационе военных, рассказали ТИА "Острова" в Центре молодежных инициатив.
- Я уже был на подобной экскурсии, только в другой воинской части, - поделился впечатлениями восьмиклассник из СОШ №5 Южно-Сахалинска Николай Дажин. - Эта отличается тем, что более ухоженная, столовая более развитая. Когда придёт время отдать долг Родине, хочу попасть на службу в Автобат. Мне нравятся автомобили и большая техника. В будущем хочу на ней работать.
После того, как ребята узнали о быте солдат, их распорядке дня, гостям продемонстрировали обмундирование и оружие, которым пользуются военные - пулемёты, автоматы, снайперские винтовки. Здесь молодые люди задержались надолго. Они рассматривали экспонаты, интересовались техническими характеристиками стрелкового вооружения.
В завершении экскурсии будущих призывников отвели в парк боевых машин. Парни узнали, в каких случаях используется МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкого бронирования). Сегодня с его помощью перевозят личный состав. Известно, что машины такого типа применялись советскими войсками в Афганской войне, а после распада Союза ССР использовались практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве. В наши дни МТ-ЛБ до сих пор выпускается на заводах и поступает на вооружение военных.
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