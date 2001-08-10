Дорожные службы продолжают устранять выбоины на улицах Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дорог. Завтра при благоприятных погодных условиях подрядным организациям предстоит ликвидировать 63 дефекта общей площадью 126 кв. метров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут вестись на пр. Мира, ул. Горького и Авиационной, а также в планировочном районе Луговое - на ул. 2-ой Северной, 2-ой Железнодорожной, 2-ой Заречной, Гайдука.

Отметим, ранее силами муниципалитета и общественников на дорогах было выявлено 3962 дефекта общей площадью более 32 тыс кв. метров. На сегодняшний день устранено большинство дефектов (3918).

Работа по обследованию дорог на предмет выявления выбоин, трещин продолжается ежедневно. Так, в течение дня, 26 мая было обнаружено 11 новых дефектов. Составлены ведомости и направлены в подрядные организации.