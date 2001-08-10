На Сахалине пройдет акция "На страже прав и интересов детей!"
Акцию "На страже прав и интересов детей!", приуроченную к Международному дню защиты детей, проведут специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 1 июня. Мероприятие будет проходить на территории парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Целью акции является повышения правовой грамотности населения, популяризации деятельности правовых институтов государства в области защиты прав и законных интересов детей. Всем желающим будут раздаваться буклеты с телефонами доверия и справочной информацией о правах и обязанностях детей, а также правилами поведения в сети интернет.
Международный день защиты детей – ещё один повод подарить детям любовь, ласку и заботу, задуматься о проблемах, которые их беспокоят, о помощи, в которой они нуждаются, об их здоровье, об обеспечении им счастливой и благополучной жизни.
Начало акции в 12:00.
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