Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2021
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09:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине пройдет акция "На страже прав и интересов детей!"

На Сахалине пройдет акция

Акцию "На страже прав и интересов детей!", приуроченную к Международному дню защиты детей, проведут специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 1 июня. Мероприятие будет проходить на территории парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Целью акции является повышения правовой грамотности населения, популяризации деятельности правовых институтов государства в области защиты прав и законных интересов детей. Всем желающим будут раздаваться буклеты с телефонами доверия и справочной информацией о правах и обязанностях детей, а также правилами поведения в сети интернет.

Международный день защиты детей – ещё один повод подарить детям любовь, ласку и заботу, задуматься о проблемах, которые их беспокоят, о помощи, в которой они нуждаются, об их здоровье, об обеспечении им счастливой и благополучной жизни.

Начало акции в 12:00.

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