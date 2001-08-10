В Южно-Сахалинске обсудили вопросы обеспечения безопасности детей
В преддверии летней оздоровительной кампании в городском департаменте образования состоялось совещание с начальниками лагерей дневного пребывания детей по вопросам комплексной безопасности в организациях отдыха школьников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Представители ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску рассказали об обновленных требованиях при перевозке юных пассажиров и правилах безопасного передвижения школьников в пеших колоннах. Также специалисты напомнили о важности проводимой во всех школах города работе в рамках ежегодной акции "Внимание - дети!". Так, в каждом образовательном учреждении Южно-Сахалинска разработаны локальные планы проведения мероприятий с детьми - школьникам рассказывают, как важно ориентироваться в дорожной ситуации, быть дисциплинированным участником движения, осмотрительным и осторожным, и, конечно, заметным (использование световозвращающих предметов на одежде и портфелях детей). Кроме этого, полностью отработан алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, проведены инструктаж и теоретические занятия с учениками, преподавательским составом и другими работниками.
Еще один вопрос касался обеспечения санитарной безопасности в лагерях дневного пребывания в период летней оздоровительной кампании. Представитель Роспотребнадзора напомнила о необходимости соблюдения эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в этом году на территории городского округа будут работать 82 пришкольных лагеря, в которых за летний период планируется охватить порядка 7300 детей. На сегодня все организации получили санитарно-эпидемиологические заключения, прошли подготовку и инструктаж по всем видам безопасности (пожарная, санитарная, транспортная и пр.).
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