Сахалинская область готовится к празднованию 75-летия со дня образования

Юбилей островная область будет отмечать в следующем году, но череда мероприятий начнется уже в этом. Подготовка к празднованию обсуждалась на заседании оргкомитета, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правител тсве.

- Не стоит устраивать праздник ради праздника, - сказал глава региона. - День рождения островной области нужно отметить содержательно, с глубоким погружением в историю и устремлением в будущее. Юбилейным будет весь год, поэтому каждое министерство и ведомство должно подготовить свой проект, с которым можно обращаться за федеральным финансированием. Комфортное жилье, ровные дороги, расширенная медицинская диагностика, благоустроенные города и села станут достойными подарками Сахалинской области.

Валерий Лимаренко также подчеркнул, что празднование 75-летия островного региона будет обязательно обсуждаться с общественниками. В подготовке к юбилейному году значимая роль отводится волонтерам, присоединиться к масштабной работе могут все неравнодушные сахалинцы и курильчане. Молодежь - участники всероссийского форума "ОстроVа" - также примет участие в обсуждении праздничной программы.

Члены оргкомитета отметили, что за освобождение Сахалина и Курил отдали жизни более двух тысяч советских воинов. Поэтому так важно, что в прошлом году по инициативе сахалинских властей и общественности 3 сентября - День окончания Второй мировой войны - стал днем воинской славы России.

В честь 75-летия региона уже предложено три больших мероприятия. Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин рассказал о проекте семейной спартакиады.

- Мы на протяжении многих лет проводим соревнования "Спорт против подворотни", хоккей в валенках, детсадовскую лигу. А теперь возникла идея возродить формат семейных эстафет, когда в одну команду объединяются дети, мамы, папы, бабушки и дедушки. На первом этапе пройдут районные соревнования, областной финал состоится в сентябре следующего года, – рассказал Андрей Хапочкин.

Руководитель сахалинского поискового движения Артем Бандура предложил провести конкурс "Трудовые династии". Его цель – рассказать истории семей, в которых несколько поколений живут и трудятся на благо Сахалина и Курил.

- Еще один проект - "Сахалинские аллеи" - призван увековечить имена 75 островитян, которые внесли значительный вклад в развитие островной области в разные периоды истории. Кандидатуры выдающихся земляков выберут сами жители островного региона, - рассказала депутат городской думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова.

В ходе заседания прозвучало также предложение провести конкурс и выбрать гимн Сахалинской области. Губернатор эту инициативу поддержал.

Отметим, что в честь юбилейной даты вводится памятный знак "75 лет Сахалинской области". Ожидается, что награду получат около пяти тысяч жителей региона. Среди них - ветераны войны и труда, сегодняшние труженики, которые развивают разные отрасли, а также школьники и студенты, показавшие достижения в науке, творчестве, спорте.