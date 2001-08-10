Сахалинская область готовится к празднованию 75-летия со дня образования
Юбилей островная область будет отмечать в следующем году, но череда мероприятий начнется уже в этом. Подготовка к празднованию обсуждалась на заседании оргкомитета, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правител тсве.
- Не стоит устраивать праздник ради праздника, - сказал глава региона. - День рождения островной области нужно отметить содержательно, с глубоким погружением в историю и устремлением в будущее. Юбилейным будет весь год, поэтому каждое министерство и ведомство должно подготовить свой проект, с которым можно обращаться за федеральным финансированием. Комфортное жилье, ровные дороги, расширенная медицинская диагностика, благоустроенные города и села станут достойными подарками Сахалинской области.
Валерий Лимаренко также подчеркнул, что празднование 75-летия островного региона будет обязательно обсуждаться с общественниками. В подготовке к юбилейному году значимая роль отводится волонтерам, присоединиться к масштабной работе могут все неравнодушные сахалинцы и курильчане. Молодежь - участники всероссийского форума "ОстроVа" - также примет участие в обсуждении праздничной программы.
Члены оргкомитета отметили, что за освобождение Сахалина и Курил отдали жизни более двух тысяч советских воинов. Поэтому так важно, что в прошлом году по инициативе сахалинских властей и общественности 3 сентября - День окончания Второй мировой войны - стал днем воинской славы России.
В честь 75-летия региона уже предложено три больших мероприятия. Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин рассказал о проекте семейной спартакиады.
- Мы на протяжении многих лет проводим соревнования "Спорт против подворотни", хоккей в валенках, детсадовскую лигу. А теперь возникла идея возродить формат семейных эстафет, когда в одну команду объединяются дети, мамы, папы, бабушки и дедушки. На первом этапе пройдут районные соревнования, областной финал состоится в сентябре следующего года, – рассказал Андрей Хапочкин.
Руководитель сахалинского поискового движения Артем Бандура предложил провести конкурс "Трудовые династии". Его цель – рассказать истории семей, в которых несколько поколений живут и трудятся на благо Сахалина и Курил.
- Еще один проект - "Сахалинские аллеи" - призван увековечить имена 75 островитян, которые внесли значительный вклад в развитие островной области в разные периоды истории. Кандидатуры выдающихся земляков выберут сами жители островного региона, - рассказала депутат городской думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова.
В ходе заседания прозвучало также предложение провести конкурс и выбрать гимн Сахалинской области. Губернатор эту инициативу поддержал.
Отметим, что в честь юбилейной даты вводится памятный знак "75 лет Сахалинской области". Ожидается, что награду получат около пяти тысяч жителей региона. Среди них - ветераны войны и труда, сегодняшние труженики, которые развивают разные отрасли, а также школьники и студенты, показавшие достижения в науке, творчестве, спорте.
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