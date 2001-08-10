На Сахалине открылась первая театрально-творческая лаборатория
Новую площадку актриса по образованию и начинающая бизнесвумен Юлия Мурджикнели создала благодаря финансовой помощи регионального Центра занятости населения и микрозайму по льготной ставке. Полученные в центре "Мой бизнес" средства девушка потратила на ремонт студии, которая распахнула свои двери уже в начале мая, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.
- У меня муж военнослужащий. Он был здесь на службе. Ему очень понравился Южно-Сахалинск, и вскоре мы решили переехать. Здесь все вдохновляет. Тем более, когда есть такое место – центр "Мой бизнес". Где тебя поддержат, подтолкнут и направят, а также бесплатно обучат, – поделилась девушка.
А основательница первого в Южно-Сахалинске женского фитнес-клуба "Тонус" Ольга Паюсова в бизнес пришла весьма смело – в разгар пандемии. Тем не менее, сегодня тренажеры не пустуют и дело постепенно расширяется.
- Хотелось создать пространство для женщин, где каждая будет чувствовать себя не скованно, открыто, раскрепощённо. В июне нам уже будет годик, и за это время удалось сделать многое. В администрации я получила субсидию для начинающих предпринимателей в размере 400 тысяч рублей, закупила оборудование. Большую поддержку мне оказывали в центре "Мой бизнес". Не так давно я прошла "Школу предпринимательства". Это помогло понять многие моменты и наметить новые планы, – рассказала сахалинка.
Яркие достижения молодой бизнес-леди коллектив центра "Мой бизнес" отметил в торжественной обстановке. В честь Дня российского предпринимательства в Южно-Сахалинске наградили 12 успешных клиентов.
- В нашей области очень удачные предприниматели. Люди, которые не боятся начинать личное дело, которые дают рабочие места. Соответственно, регион, в том числе и центр "Мой бизнес", оказывает разностороннюю поддержку: микрозаймы, гарантии, бесплатное обучение и многое другое, – отметил директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.
В сахалинском центре "Мой бизнес" начинающим и действующим владельцам компаний предоставляют более 400 бесплатных услуг по принципу "одного окна" – от регистрации ИП и ООО без уплаты пошлин, консультаций и обучения до помощи в продвижении товаров на международные рынки. Также предприниматели могут воспользоваться финансовой поддержкой – микрозаймами по льготным процентным ставкам. С этого года кредитные продукты доступны и для самозанятых.
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