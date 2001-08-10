Иностранных граждан на Сахалине призывают работать легально

Накануне министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области совместно с администрацией Южно-Сахалинска и ГИБДД провели рейд по выявлению нелегальных такси.

Экипаж ГИБДД останавливал автомобили с логотипами популярных сервисов агрегаторов такси. Инспекторы проверяли у водителей наличие прав, необходимых документов на автомобиль, маршрутный лист от работодателя или разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа в режиме легкового такси, в случае если водитель зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Предоставить полный пакет документов смогли далеко не все. Составлены протоколы об административном правонарушении водителями, рссказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как разъяснил референт министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Виталий Башлий, лицензия на осуществление услуг пассажирских перевозок выдаётся индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам на перевозку свыше восьми человек, до восьми человек (как в такси) - выдаётся разрешение.

Участие в рейде приняли представители департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска. Основная задача муниципалитета - обратить внимание граждан, в том числе иностранных, на легализацию трудовых отношений и разъяснить нюансы ведения предпринимательской деятельности или официального трудоустройства к работодателю.

Как рассказала заместитель директора департамента экономического развития администрации города Ирина Вовк, нелегальная деятельность — это серьезное нарушение российского законодательства, за которое предусмотрена ответственность. Между тем, официальное трудоустройство - это не только уплата налогов в бюджет и внебюджетные фонды, но и гарантии для самого гражданина. Работая нелегально, гражданин лишается социальных гарантий, предусмотренных Трудовым Кодексом.

- Часто в администрацию обращаются граждане с жалобами на работодателей. Например, по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, выплаты заработной платы ниже уровня законодательно установленного размера, отказа представить пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, оплаты больничного листа, гарантий и компенсации при несчастном случае и т.д. Такие случаи рассматриваются на заседаниях Совета экономической безопасности при администрации Южно-Сахалинска, в которых участвуют представители финансового и экономического блока администрации города, представители прокуратуры, налоговых органов, а также органов уполномоченных в сфере труда - агентства по труду и занятости населения Сахалинской области и Государственной инспекции труда в Сахалинской области. По факту выясняется, что у гражданина не заключен трудовой договор с работодателем, поэтому отсутствуют официальные рычаги защитить права таких граждан.

"Конвертная" форма отношений между работником и работодателем позволяет последним уйти от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и налога на доходы физических лиц.

Отсутствие трудового стажа, выплат гарантированных пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, недоступность получения кредитов и многое другое – все это «подводные камни» неофициального трудоустройства и "серой" зарплаты (зарплаты "в конвертах").

На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска размещены различные информационные материалы о негативных последствиях нелегальной трудовой деятельности и для работодателя, и для работника, а также предложено гражданам в случае нарушения их трудовых прав уведомлять об этом уполномоченные в сфере труда органы исполнительной власти Сахалинской области (анонимная анкета): https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3037/13284.

По вопросам официального трудоустройства необходимо обращаться:

- в ОКУ "Южно-Сахалинский центр занятости населения", расположенный по адресу: ул. Ленина, 283а, тел. 8 4242 43-44-43;

- на информационный портал "Работа в России" - www.trudvsem.ru (для просмотра вакансий самостоятельно).