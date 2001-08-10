Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2021
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В 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат водоснабжение
12:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине "Место силы "Весточка" на два дня закрыто на благоустройство

На Сахалине

Жителям и гостям Южно-Сахалинска сообщают о том, что 27 и 28 мая на территории рекреационной зоны "Место силы "Весточка" проводятся работы по благоустройству, в том числе по окрашиванию пешеходных дорожек. В связи с этим маршрут будет закрыт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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