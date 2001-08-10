В планировочных районах Южно-Сахалинска продолжаются встречи по социальным вопросам

Очередные встречи с гражданами по социальным вопросам состоялись в Березняках и Луговом. Жителям рассказали о мерах социальной поддержки для представителей старшего поколения, реализации проекта "Забота 65+", единой карте сахалинца, вакцинации от коронавируса и возможности прохождения углубленного обследования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встречи провела вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. На вопросы граждан также ответили представители профильных ведомств администрации города, главный врач поликлиники №6 Артем Нагорный, который рассказал о возможности прохождения углубленного обследования для граждан старшего поколения. Его преимущество в комплексной диагностике организма за короткое время.

Поликлиника совместно с серебряными волонтерами и специалистами департамента социальной политики обзванивают граждан, желающих пройти обследование, формируют списки. В направлении отражено время обследования, адрес медицинской организации, в QR-коде зашифрован весь спектр необходимых медицинских процедур.

Артем Нагорный рассказал об удобном формате проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививочные кабинеты ежедневно работают в планировочных районах, но при необходимости медицинские бригады проводят выездную вакцинацию на предприятиях, граждане старшего поколения могут обратиться в поликлинику для проведения процедуры на дому. Отметим, что на сегодняшний день прививку от коронавируса получили уже более 2700 жителей, проживающих на закрепленных за медицинским учреждением территориях (Луговое, Ново-Александровск, Березняки, Ключи, Старорусское).

Отдельное внимание во время встречи было уделено проекту «Забота 65+», ориентированного на граждан старшего поколения. Директор департамента социальной политики Эльвира Юркова подробно рассказала собравшимся о его направлениях, в том числе о заполнении социального паспорта, который позволяет определить нужды граждан. Это могут быть вопросы оказания медицинской, бытовой помощи, организации досуга и др. На сегодняшний день проектом охвачено более 8000 человек. Необходимую помощь в полном объеме уже получили порядка 2600 человек.

Большой интерес у жителей вызвал проект «Единая карта сахалинца», по которой островитяне старше 70 лет могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, а люди от 55 лет – бесплатно посещать киносеансы, спектакли, тренажерные залы, бассейн и другие мероприятия, а также получать скидки в магазинах и аптеках. С 2022 года карта будет действовать как полис ОМС.

Разъяснительную работу в индивидуальном порядке по проектам «Забота 65+», «Единая карта Сахалинца» ведут представители серебряных волонтеров. Отметим, что во время встреч граждане также смогли проконсультироваться с представителями администрации и по другим направлениям. Жители Березняков поднимали вопросы создания в селе необходимой инфраструктуры, касающиеся транспортной сферы, благоустройства, установки уличного освещения. Также горожане затронули тему предоставления медицинских услуг. Так, в ходе встречи одной из жительниц Березняков помогли с получением талона к узкому специалисту, а также решен вопрос с организацией медицинских осмотров школьников перед началом кампании по летнему трудоустройству детей.

Напомним, уже сегодня, 27 мая, встреча по социальным вопросам пройдет для жителей Ново-Александровска по адресу: пер. Железнодорожный, 12А (СОШ №32).

С полным графиком встреч можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=20484).