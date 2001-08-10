В Охе прошли командно-штабные учения

Оперативным штабом в Сахалинской области на территории МО ГО "Охинский" проведено командно-штабное учение, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ РФ по Сахалинской области.

По легенде учения, группе условных террористов в аэропорту г. Охи удалось осуществить захват воздушного судна с экипажем на борту. В этой связи территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области отрабатывались практические действия по пресечению условного террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного транспорта. В частности, проведены мероприятия по реагированию на выявленную угрозу террористического характера, обеспечению безопасности населения, ликвидации возможных последствий диверсионно-террористического акта, нейтрализации условных террористов в рамках контртеррористической операции.

Кроме того, реализованные в ходе антитеррористического учения мероприятия позволили проверить уровень готовности экстренных служб и подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Сахалинской области, входящих в состав оперативной группы в МО ГО "Охинский", к ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы.