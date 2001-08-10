Южносахалинцы до 30 мая еще могут успеть проголосовать за объекты благоустройства
На сегодняшний день более 43 тысяч сахалинцев и курильчан уже проголосовали за представленные объекты. Онлайн-голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершается на портале https://65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно до 30 мая, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в Госуслугах или по номеру телефона, а также на самом портале Госуслуг, рассказали ТИА "Острова" в городской даминистрации.
В лидерах по количеству участников опроса – Южно-Сахалинск, здесь проголосовали 8341 человек. В течение нескольких недель на портале развернулась настоящая борьба между двумя территориями. На первое место выходит то один объект, то другой. В настоящее время 3631 человек выступает за благоустройство сквера Авиаторов, чуть меньше голосов отдано территории, расположенной восточнее пересечения улиц Пограничной и Комсомольской - 3575. Еще 1135 человек выбрали сквер около здания бывшей мэрии Тойохары.
На второе место вышел Ногликский городской округ. Более 5 тысяч жителей приняли участие в голосовании. В районе также сохраняется интрига. За победу борются две территории: детско-спортивная площадка в селе Вал и сквер памяти в селе Ныш. Оба объекта идут ровно, отрыв всего в несколько голосов. Сегодня предпочтение благоустройству площадки отдали 2514 человек, а скверу – 2503.
Замыкает тройку Холмский городской округ. Свои голоса там отдали 4559 человек. Из них более 3,5 тысяч выбрали территорию, прилегающую к плавательному бассейну в районном центре.
Долгое время самыми активными были жители Поронайского района. Они с самых первых дней взяли инициативу в свои руки и на протяжении 23 дней занимали верхнюю строчку рейтинга. В муниципалитете в опросе приняли участие более 3 тысяч человек. 90 процентов выбирают благоустройство набережной на берегу залива Терпения.
Отметим, в ходе голосования пользователь может выбрать объекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить в первую очередь. В Сахалинской области на выбор выдвинуто 43 проекта благоустройства. В каждом районе определено в среднем по две-три территории. К реализации проектов-победителей приступят уже в следующем году.
Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Результаты станут известны в июне.
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