В Сахалинской области обустраивают привлекательные для туристов места

В 2021 году количество гостей, прибывающих в островной регион с помощью официальных туроператоров, увеличится, по предварительной оценке, на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. По отдельным компаниям прогнозируют рост более 60 процентов. Вопрос о том, как принять на должном уровне растущее количество гостей, обсуждался на заседании регионального инвестиционного совета при правительстве Сахалинской области.

- Туристы на нашей территории тратят деньги, оплачивая товары и услуги, - сказал губернатор Валерий Лимаренко. - В результате появляются новые рабочие места для жителей области. Важно сделать пребывание гостей на островной земле комфортным, чтобы они хотели вновь приехать к нам и своими положительными отзывами помогали привлекать новых туристов. А для этого мы, в частности, приводим в порядок дороги к достопримечательностям, благоустраиваем территории объектов показа. Надо также учитывать, что мы это делаем не только для гостей, но и для себя. Мы отмечаем, что в последнее время сахалинцы и курильчане все чаще сами путешествуют по области.

По словам Ирины Ли, президента "Сахалинского регионального союза туроператоров", большим спросом пользуются туры на Курильские острова. При этом возможности для работы на этом направлении растут. К теплоходу "Игорь Фархутдинов", который курсирует между Сахалином и Курилами, присоединяется построенное на Невском судостроительном заводе грузопассажирское судно ледового класса «Адмирал Невельской». Вскоре на эту же линию выйдет еще одно детище Невского завода – теплоход "Павел Леонов". Благодаря этому Курилы и жителям региона, и гостям будет проще посетить в формате тура выходного дня с ночевками на судне, а не на суше. С развитием средств размещения отдаленные острова смогут принимать все больше туристов.

При поддержке областных властей бизнес уже начинает строительство ряда гостиничных объектов на отдаленных островах. В следующем году в Северо-Курильске будет построен кемпинг более чем на 100 мест. А в 2023 году на Парамушире завершится строительство гостиницы на 120 номеров. Запланировано строительство отеля на 60 номеров в Южно-Курильске. Проект туристического кластера на острове Итуруп предполагает создание свыше 200 гостиничных номеров. Растут возможности индустрии гостеприимства и на Сахалине. В ближайшие четыре года гостиничный фонд Южно-Сахалинска увеличится на 500 номеров, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.