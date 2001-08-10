15:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат водоснабжение
В связи с проведением ремонтных работ на сетях 28 мая будет ограничена подача холодной воды в ряде жилых домов в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, воды не будет с 9.00 до 13.00 по адресам: ул. Анивская, 66-112, ул. Южно-Сахалинская, 87-125, 86-108, ул. Тихая, 41-75.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе «Новости».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
12:16 21 Мая Двое сахалинских школьников стали призерами Всесибирской олимпиады
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
14:27 21 Мая Проспект Победы в Южно-Сахалинске хоть и с замечаниями, но приняли
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?