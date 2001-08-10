В 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно ограничат водоснабжение

В связи с проведением ремонтных работ на сетях 28 мая будет ограничена подача холодной воды в ряде жилых домов в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, воды не будет с 9.00 до 13.00 по адресам: ул. Анивская, 66-112, ул. Южно-Сахалинская, 87-125, 86-108, ул. Тихая, 41-75.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе «Новости».