С июня на Сахалине запускают морские экскурсии на катамаранах

Два новых 12-местных судна будут возить туристов на остров Монерон, мыс Крильон и вдоль Тонино-Анивского полуострова. Осуществлять перевозки будет дальневосточная компания-инвестор с многолетним опытом, которая официально зарегистрировалась в качестве сахалинского туроператора, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Новые катамараны отечественного производства построены из композитных, инновационных материалов. Оба судна обладают повышенной мореходностью и остойчивостью, оснащены современными системами безопасности.

- Наша задача - сделать рынок морских туристических перевозок более комфортным, разнообразным, а главное безопасным для сахалинцев и гостей региона, - рассказал министр туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский. -Это только первый шаг на пути к данной цели. Мы также ведем переговоры и готовы к сотрудничеству с другими инвесторами, желающими осуществлять морские перевозки на территории Сахалинской области.

С запуском новых катамаранов станет доступен один из самых желанных у сахалинцев и гостей региона маршрутов – остров Монерон из Невельска, куда ранее доставить туристов было проблематично из-за отсутствия подходящего транспорта. Посетители смогут погулять по природному парку, окруженному прозрачно-голубой водой, увидеть лежбище сивучей, множество гротов и огромные птичьи базары.

Также запланированы туристические маршруты: Невельск – мыс Крильон, Корсаков – маяк Анива и Охотское – маяк Анива.

– Мы совместно с министерством туризма Сахалинской области проработали эти маршруты, - рассказал генеральный директор компании "Центр морских путешествий" Бахт Мавланов. - Кроме того, рассматриваем и другие направления, которые будут охватывать не только юг острова, а также его центральную и северную часть. Потому что спрос на данные направления колоссальный.

В ближайшие дни, после получения всех необходимых документов, катамараны своим ходом отправятся из Владивостока на Сахалин, где заступят на маршруты, предположительно, в первых числах июня. Точное расписание и стоимость экскурсий станут известны на следующей неделе. Цена будет варьироваться в зависимости от маршрута – от 5 до 10 тысяч рублей.