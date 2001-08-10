Сахалинским рыбакам напоминают правила ловли корюшки и горбуши

В преддверии подходов к берегам Поронайского городского округа Сахалинской области промысловых скоплений корюшки азиатской зубастой, а также лососёвых видов рыб населению необходимо соблюдения законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, рассказали ТИА "Островам" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Пограничное управление напоминает, что добыча корюшки и горбуши может осуществляться в рамках любительского рыболовства в пределах суточной нормы. Для горбуши суточная норма ограничена 3 экземплярами, для корюшки - 200 экземплярами. Любительское рыболовство симы и кеты в пределах Поронайского городского округа осуществляться не может, ввиду отсутствия участков, предназначенных для лицензионного лова.

Любительское рыболовство горбуши разрешено с использованием удебных орудий лова и ставных сетей в пределах участков, указанных в приложении №4 к правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства России от 23 мая 2019 г. № 267 (https://docs.cntd.ru/document/542672867). Используемые сетные орудия добычи должны быть зарегистрированы в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства, а расстояние между установленными сетями не может быть менее 100 м.

За нарушения установленных правил рыболовства предусмотрена уголовная либо административная ответственность. Степень ответственности определяется исходя из размера ущерба, причиненного противоправной деятельностью: за 1 экземпляр симы - 5 128 рублей, за 1 экземпляр кеты - 2 009 рублей, за 1 экземпляр горбуши - 961 рубль, за 1 экземпляр корюшки - 55 рублей.

Орудия добычи, запрещённые к использованию при осуществлении любительского рыболовства: драги, плавные сети, невода, бредни, вентери, мережи, ручные сачки (за исключением добычи мойвы), подъемные сетки, петели, захваты, фитили.