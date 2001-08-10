В Южно-Сахалинске из-за погодных условий перенесена ярмарка в честь Дня барбекю

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями запланированное на 29 мая тематическое мероприятие "День барбекю" перенесено на более поздние сроки. Ярмарка на площадке возле Дома торговли (пр. Мира, 106А) в этот день будет работать в обычном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Посетители смогут приобрести свежую продукцию местных производителей по доступным ценам, в том числе рыбу, пресервы, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию, овощи, зелень и рассаду от садоводов и огородников. Муниципальная ярмарка у Дома торговли функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.

О дате и времени проведения тематического мероприятия "День барбекю" администрация города сообщит дополнительно.