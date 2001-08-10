На Сахалине прошла акция #СилаКниги
Сетевая акция #СилаКниги во второй раз прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 мая в рамках общероссийского Дня библиотек. Представители государственной власти, муниципальных органов и просто известные в островном регионе люди выступили в качестве чтецов. Они прочли отрывки из любимых ими в детстве произведений. Акцию поддержали более 20 библиотек из 7 районов области, в том числе Южно-Курильска и Северо-Курильска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Участниками акции в СахОУНБ стали ученики начальных классов южно-сахалинской школы №1 и частной общеобразовательной школы "Лицей 65". Юных слушателей поприветствовала и. о. руководителя Центра Чтения СахОУНБ Ксения Царёва:
- У каждого из нас есть любимая книга детства, к которой мы обращаемся в течение всей своей жизни, с которой не хочется расставаться. Это книга к которой привыкаешь, ищешь в ней ответы на важные вопросы, а от ее чтения получаешь истинное удовольствие.
Первым про свою любовь к чтению в детстве рассказал заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгения Гетц:
– Будучи ребенком я очень любил читать. Среди моих друзей даже было соревнование, кто больше книг прочитает за месяц. Интернета тогда еще не было и книги брали в библиотеке, а так как их было не так много, приходилось ждать очереди и спрашивать, когда сдадут ту или иную книгу. Библиотекари четко отслеживали, чтобы книги сдавались вовремя. Сейчас с этим делом проще – книги можно скачивать и читать, когда хочешь.
Евгений Гетц прочел юным читателям отрывок из произведения "Волны гасят ветер" русских писателей-фантастов братьев Стругацких.
Директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентина Малышева прочитала гостям сказки Сергея Михалкова "Волшебное слово", "Жадный заяц", "Экзамен", а также рассказ Михаила Пришвина "Этажи леса". Она пригласила школьников стать читателями областной библиотеки по достижению 14 лет.
Следующим чтецом выступила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Она познакомила школьников со своей любимой книгой "Без семьи", которая в своё время затронула её сердце. Прочитав главу из произведения, министр рассказал, что эта книга учит тому, что никогда, ни в каких ситуациях нельзя опускать руки.
- Два мальчика в суровых условиях нашли в себе силы, сами себя воспитали, выучились писать и читать, играть на музыкальных инструментах, зарабатывать деньги и смогли осуществить свою мечту. У них на пути встречались добрые люди. И эта книга учит ценить тех, кто рядом – своих друзей, родителей, родственников, – поделилась Нонна Лаврик.
В продолжение акции министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева прочла отрывок из книги Николая Носова "Незнайка на Луне". Ее выбор был неслучаен, произведение было выбрано в честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.
Одну из своих любимых детских книг представил депутат Сахалинской областной Думы Игорь Янчук. Он заверил детей, которые честно сказали, что им не нравится читать в том, что обязательно придет время, когда они полюбят это делать. Однажды ему попалась книга Василия Попова "Повести об отважных", и он решил прочесть отрывок из этой книги под названием "Волчье логово" (Замок железного рыцаря). Он выразил надежду, что дети заинтересуются этим произведением и захотят ее прочесть от начала до конца.
В завершение мероприятия все участники и чтецы получили именные сертификаты акции #СилаКниги.
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