Сахалинцев просят оказать помощь в борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. Но, несмотря на принимаемые меры по противодействию коррупции, встречается немало желающие "решить вопрос на месте".

Управление ГИБДД Сахалинской области напоминает, получение взятки должностным лицом, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника влечёт наказание в виде наложения штрафов в крупных размерах, либо исправительных работ. Максимальное наказание за данные преступления – лишение свободы на срок до 15 лет.

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям, в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Дача взятки", рассказали ТИА "Сотрова" в региональной атвоинспекции.

Госавтоинспекция Сахалинской области обращается к гражданам с убедительной просьбой: Если вам станет известно о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, проинформируйте об этом органы правопорядка по «телефону доверия» УМВД России по Сахалинской области: 789-139 или 02.

Помните, независимо от того, нарушили вы Правила дорожного движения или нет, взятка – это не выход. Ведь наказание за дачу взятки может лишить Вас свободы.