Жителям и гостям Южно-Сахалинска напоминают о безопасности на водных объектах
С наступлением летнего сезона жителям и гостям Южно-Сахалинска необходимо помнить о безопасности нахождения на водных объектах.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, всего на территории городского округа расположены более 50 водных объектов, непосредственно в городе - 16 основных водных объектов. Находясь рядом с каждым из них, необходимо соблюдать правила безопасности и тщательно следить за детьми.
В городском парке культуры и отдыха им. Гагарина также имеются водные объекты: озера и река. В целях обеспечения безопасности людей на оз. Верхнем на период катания на плавсредствах создан спасательный пост и организовано дежурство матроса-спасателя, а также представителя охраны общественного порядка. Кроме того, на оз. Верхнем размещены знаки и текстовая информация о запрете купания. Территория у воды в ближайшее время будет оборудована средствами наглядной агитации по правилам поведения и мерам безопасности на воде.
На базах летних оздоровительных лагерей будет проводиться обучение детей плаванию и приемам спасения на воде. При организации купания детей будут проводиться дополнительные инструктажи по правилам поведения и мерам безопасности на воде.
В преддверии летнего сезона на всех водных объектах, расположенных на территории городского округа, установят предупредительные знаки о запрете купания в не оборудованных местах.
Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо помнить о правилах безопасности при купании. С соответствующей памяткой можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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