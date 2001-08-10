Ущерб за ошибки при строительстве детского лагеря на Сахалине будет предъявлен подрядчикам

В Долинске прошло совещание с участием руководства Сахалинской областной Думы и представителей регионального министерства образования. Обсуждались ошибки, допущенные при проектировании и строительстве детского спортивно-оздоровительного лагеря "Тёплая долина". Из-за просчетов проектировщиков, стены новых корпусов покрылись плесенью и летний отдых юных долинчан в новом лагере стал невозможен, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе администрации МО ГО "Долинский".

Лагерь был построен в рамках инициативного бюджетирования по инициативе администрации Долинского городского округа. При создании проекта не были предусмотрены системы вентиляции корпусов и дренажа прилегающих к ним территорий. Из-за этого внутри помещений образовалась сырость и стены покрылись плесенью.

Ситуация с лагерем находится на личном контроле у мэра Долинского городского округа Александра Тугарева. Он рассказал депутатам, что проект дополнительных работ, необходимых для того, чтобы исправить все ошибки и сдать объект в эксплуатацию, уже готов. В ближайшие дни будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. В июле начнутся работы, а в августе лагерь будет готов к эксплуатации. В период осенних и зимних каникул планируется заезд первых постояльцев.

- Сейчас наши юристы готовят материалы для обращения в суд, - сообщил Александр Тугарев. - Все убытки, которые понес районный бюджет, будут предъявлены подрядным организациям. Я считаю, что основная вина лежит на проектировщиках. Они обязаны были предусмотреть вентиляцию помещений и дренажную систему на территории.

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, пообщавшись с руководством долинской администрации, с представителем подрядной организации и осмотрев корпуса лагеря, отметил, что претензии к подрядным организациям обоснованы и власти принимают все меры, необходимые для решения проблемы.

- Здесь, конечно, ошибка проектировщиков, - заявил Андрей Хапочин по итогам выездного совещания. - Может быть, где-то не уследили контролирующие органы. Сегодня мэрия плотно занимается этим вопросом. Мне очень нравится подход властей и его надо транслировать на региональный уровень – необходимо возрождать старые добрые пионерские лагеря.

Андрей Хапочкин сообщил, что Дума запросит у министерства образования все аналогичные проекты, реализуемые в Сахалинской области, подключат министерство строительства и контролирующие органы к их проверке.