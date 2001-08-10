Летом в Южно-Сахалинске будут по-новому убирать придомовые территории
Администрация областного центра провела работу и ознакомила с общими стандартами содержания дворов все управляющие компании (УК). По новым правилам сегодня обслуживаются порядка 300 дворовых пространств, до конца года это число планируют увеличить в три раза, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Основная цель введенных новых требований - обеспечение комфорта и безопасности проживания горожан. Помимо работ по уборке дворовых пространств, коммунальщики должны проводить текущий ремонт покрытий и детских площадок, малых архитектурных форм и оборудования, садово-парковой мебели и беседок, площадок для сушки белья, ограждений, фонтанов, а также осуществлять уход за деревьями и кустарниками, цветниками, газонами, окраску урн.
Кроме этого, УК должны обеспечивать ежедневную уборку контейнерных площадок. Проводить работы по очистке от мусора и промывке урн. С полным перечнем новых правил можно ознакомиться на сайте министерства ЖКХ Сахалинской области.
- В основном все компании относятся к внедрению новых правил с ответственностью и пониманием. Контроль выполнения этих работ со стороны муниципалитета ведется. Плавня наша цель — побудить УК исполнять свои обязанности в срок, - сообщил начальник отдел муниципального жилищного контроля Александр Чучков.
Не менее раза в неделю специалисты отдел муниципального жилищного контроля инспектируют дворовые территории и контролируют работу УК в части уборки. Как отмечают в департамента городского хозяйства, на данный момент можно выделить три компании, которые наиболее успешно начали реализовывать новые стандарты на практике: "ЖЭУ-9", "ЖЭУ-10" и "Малиновка".
В случае выявления нарушений сотрудники администрации выносят предостережение и устанавливают сроки для его исполнения. Если УК его игнорирует, материалы направляются в Государственную жилищную инспекцию. Так, за последний месяц было выдано 25 предостережений, и только одна компания проигнорировала требования. Сейчас ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.
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