24 проекта южно-сахалинских ТОСов получат финансовую поддержку

В Южно-Сахалинске подведены итоги конкурса социальных инициатив "Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления". Муниципальный грант до 500 тысяч рублей на реализацию получат 24 городских ТОСа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего из городского бюджета на поддержку городских инициатив выделено 10 миллионов рублей. Традиционно идеи представителей ТОС связаны с озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения, приведением в порядок детских и спортивных площадок и другими инициативами, направленными на то, чтобы сделать город еще более комфортным, удобным и безопасным.

Например, в рамках проекта "Полоса препятствий" на территории ТОС "Успешный" в Ново-Александровске будут созданы условия для спортивных занятий для детей и подростков. Здесь установят аттракционы "Джунгли" и "Веревочный мост", а завершением проекта станет проведение спортивного праздника.

Инициативные жители ТОС "Ленина 3А" продолжают благоустройство придомовой территории: в рамках проекта "Комфортный двор" будет проведено озеленение, установлены цветники, скамейки.

ТОС "Ивушка" в рамках проекта "Жить комфортно - наша цель" благоустроят большую придомовую территорию: обновят площадку для сушки белья, установят красивые вазоны, скамейки, урны, а также систему видеонаблюдения.

Напомним, что практика создания территориального общественного самоуправления реализуется в Южно-Сахалинске с 2016 года. В настоящее время в городском округе зарегистрировано 87 действующих ТОС, из них 8 – в качестве юридического лица. В 2021 году в городе создано уже 6 новых ТОС.

Инициативные граждане, желающие принять участие в создании ТОС и реализовать социальные проекты по благоустройству, могут обратиться в департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, контактный телефон: 300-814 (добавочные 2, 7).

Подробная пошаговая инструкция и образцы документов по созданию ТОС также размещены на официальном сайте администрации города