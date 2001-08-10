Тихоокеанское
информационное агентство
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Маяк Лопатина на Сахалине осиротел

Маяк Лопатина на Сахалине осиротел
Известный всем Маяк Лопатина на Сахалине осиротел. 28 мая ушёл из жизни его бессменный смотритель - Владимир Иванович Комаров.
 
Владимир Иванович родился 15 октября 1931 года в деревне Маслёнка Крупского района Минской области БССР. Его служба на маяках началась с 1959 года. Первый маяк, на который попал Владимир Иванович находился на мысе Кузнецова. Там он проработал до 1964 года, а с августа того же года стал начальником Маяка Лопатина.
 
За преданность своему делу Владимир Иванович неоднократно награждался грамотами, благодарственными письмам и другими наградами от командования воинской части города Корсакова, администрации Невельского городского округа, Правительства Сахалинской области.
 
Как участник трудового фронта Владимир Иванович имел звание "Ветеран труда Российской Федерации", "Ветеран труда Сахалинской области", был награждён юбилейными медалями в честь 60,65,70,75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". 
 
Сейчас маяк - одно из самых посещаемых мест на юге Сахалина. Кого только не принимал в гости радушный хозяин из всех уголков нашей большой родины! 
 
Без преувеличения можно сказать, что у всех кто хоть раз побывал на маяке, навсегда остались в душе только светлые воспоминания об этом необыкновенном, светлом и уникальном человеке.
 
Прощание с Комаровым Владимиром Ивановичем будет проходить 31.05.2021 в понедельник в 14.00 на Лопатинском маяке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе администрации Невельского городского округа.

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