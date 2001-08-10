На Сахалине пройдет региональный этап всероссийских соревнований "Школа безопасности"
С 1 по 8 июня на базе палаточного лагеря "Сахалинский Артек" (Анивский район) пройдёт региональный этап всероссийских соревнований "Школа безопасности". В нём примут участие 12 команд по 8 человек из 10 районов Сахалинской области.
В ходе многодневных испытаний школьники в возрасте 13–16 лет учатся правильному поведению в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой медицинской помощи, отрабатывают навыки выживания в природных условиях, совершенствуют свою физическую подготовку, развивают ловкость, смекалку, становятся более самостоятельными и способными принимать ответственные решения.
Традиционно обязательными видами программы "Школы безопасности" являются следующие виды соревнований: комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, поисково-спасательные работы на акватории, маршрут выживания и комбинированное силовое упражнение. Также в конкурсную программу входят конкурс стенгазет и конкурс поваров.
Организаторами областного этапа являются министерство образования Сахалинской области в лице ГБОУДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы" и Главное управление МЧС России по Сахалинской области. Социальными партнёрами выступают Сахалинский поисково-спасательный отряд им. В. А. Полякова, министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Южно-Сахалинска", региональное отделение РОССОЮЗСПАС в Сахалинской области.
По результатам соревнований все призёры получат дипломы и подарки, а победители в своих возрастных категориях (две команды) будут выдвинуты в качестве участников межрегионального этапа соревнований "Школа безопасности", который пройдёт с 13 по 17 июня в Забайкальском крае.
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