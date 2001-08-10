Сахалинская Кадастровая палата проведет горячую линию по вопросам жилищных прав детей

1 июня 2021 года в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям», Кадастровая палата по Сахалинской области проведет горячую линию по вопросам жилищных прав детей. Эксперты ответят на вопросы граждан о том, как защитить имущественные права несовершеннолетних.

Звонки 1 июня 2021 года будут приниматься с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (900) 427-27-56. На вопросы граждан ответит начальник отдела правового и кадрового обеспечения Кадастровой палаты по Сахалинской области Мария Гребе.

Проведение акции приурочено к празднованию Международного дня защиты детей. В ходе мероприятия граждане смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов. Кроме того, эксперты расскажут, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учёта, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра и др.

«При совершении сделок с недвижимостью дети являются наиболее уязвимой категорией населения. В силу своего возраста они не могут самостоятельно отстаивать свои интересы, а все решения за них принимают родители. По этой причине мы уделяем особое внимание защите имущественных прав несовершеннолетних и их правовому просвещению.

Для нас, как для профессионалов, крайне важно простым и понятным языком рассказывать юным россиянам об их правах и обязанностях, чтобы они выросли юридически грамотными и при необходимости могли постоять за себя», – отметил и.о. начальника управления по связям

с общественностью Федеральной кадастровой палаты Росреестра Евгений Мохин.

Важно знать, что детские права охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы. Консультация квалифицированных специалистов учреждения поможет разобраться в тонкостях конкретной ситуации. По телефону горячей линии бесплатно эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра подскажут, куда и как обратиться, если имущественные права детей или права их родителей были нарушены.