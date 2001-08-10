На Сахалине прошла акция против табакокурения

К Всероссийской акции "Освободим Россию от табачного дыма" присоединилась Сахалинская областная универсальная научная библиотека 31 мая. Каждый год в этот день во всем мире отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание общества к проблемам со здоровьем, связанным с курением, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В акции, проводимой ГНИЦПМ Минздрава России и ОО "Волонтеры-медики", приняли участие специалисты, читатели и волонтеры СахОУНБ. Необходимо было распечатать надпись: "Я за некурящую России. А ты?", сфотографироваться с ней и выложить в социальные сети с хештегом #РоссияНеКурит.

В прошлом году к акции присоединились 47 субъектов страны.