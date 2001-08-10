На Сахалине стартует сезон

2 июня в 18:30 на стадионе "Космос" в парке им.Ю.А.Гагарина состоится праздничное мероприятие - открытие летнего сезона проекта "Социальный фитнес". Этим мероприятием команда проекта дает старт бесплатным тренировкам на открытых площадках города. Приглашаются все желающие!

С 18:30 будут работать интерактивные площадки: медицинские обследования от Центра медицинской профилактики Сахалинской области (определение уровня сахара и холестерина в крови, смокилайзер, определение артериального и глазного давления, уровня кислорода в крови, пульсометрия), тестирование органов и систем органов прибором VIP-Rofes, перед тренировкой можно будет угоститься душистым чаем, получить дозу витаминов продегустировав ростки Витграсс и микрозелень. Прийти на мероприятие можно с детьми, будет организована детская площадка с аквагримом, мыльными пузырями и аниматорами.

С 19:00 до 20:00 пройдет тренировка от тренеров Социального фитнеса с демонстрацией основных направлений тренировок. В завершении все гости примут участие в лотерее на призы партнеров (это различные сертификаты и продукция в области красоты и здорового образа жизни).

С 20:00 начнется занятие по КОУЧ-йоге "Волна жизни", КОУЧ-йога - это комплексная оздоровительная улучшающая жизнь человека йога.

Связаться с организаторами мероприятия можно через инстаграмм аккаунт @sotsfitness

Мероприятие проводится командой Социального фитнеса при поддержке Городского парка им.Ю.А.Гагарина, Департамента по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Расписание летнего сезона:

Фитнес и растяжка на стадионе школы №8 (ул. Пограничная 18)

Вторник, четверг и пятница в 19:15 (с собой коврики)



Пилатес на стадионе Космос в городском парке им. Ю.А. Гагарина

Вторник и четверг в 18:00 (инвентарь имеется)



Йога на танцевальной площадке в городском парке им. Ю.А. Гагарина

Воскресенье в 9:00 (с собой коврики)



Port de bras на танцевальной площадке в городском парке им. Ю.А. Гагарина

Понедельник в 18:00 и пятница в 13:00



Фитнес и растяжка на спортивной площадке в Дальнем по ул.1ая Московская

Суббота в 9:45 и воскресенье в 11:00



Фитнес и растяжка на спортивной площадке Кадетской школы (пер.Мартовский, 8Б)

По выходным в 18:00 (инвентарь имеется)