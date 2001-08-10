Южно-сахалинская молодежь проходит обучение основам инклюзивного волонтерства

Южно-сахалинская молодежь проходит обучение в "Школе волонтерства". Занятия ориентированы на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Первыми важные знания и навыки получили обучающиеся техникумов, рассказали ТИА "Отсрова" в городской администрации.

Проект "Инклюзивная перезагрузка" является одним из победителей конкурса социальных инициатив Южно-Сахалинска "Мы и наш город". Его реализует Базовый центр инклюзивного образования. В течение нескольких дней группа из 20 человек (Сахалинский техникум сервиса, Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сахалинский промышленно-экономический техникум) обучались основам командной работы, навыкам оказания первой медицинской помощи, особенностям взаимодействия с людьми с различными ограничениями по здоровью. Также ребята узнали о том, как развивается в городе инклюзивное образование и др. Как отмечают организаторы, этот опыт будет полезен волонтерам во время проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, участия в других событиях.

– В Сахалинской области и областном центре активно развивается волонтерское движение в сферах спорта, культуры, образования. При этом обучение работе с инвалидам остается важным и очень востребованным направлением. Люди с ограниченными возможностями здоровья хотят реализовываться, раскрывать свой потенциал, быть полезными обществу, и задача волонтерского сообщества — поддержать их в этом стремлении, – рассказала руководитель Базового центра инклюзивного образования Наталья Зубкова.

Волонтеры получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучение по сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже через несколько дней (3-4 июня), обучение в рамках проекта «Инклюзивная перезагрузка» пройдет для южно-сахалинских школьников и воспитанников детских домов.