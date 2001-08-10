В селе Чехов приступили к ремонту дороги

В селе Чехов приступили к активной фазе капитального ремонта участка дороги Невельск – Томари - аэропорт Шахтерск, который проходит по территории села, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Холмск медиа".

- Подрядная организация – АО "СУ-4", строительный контроль на объекте с подтверждением качества выполняемых работ осуществляет ООО "Азимут", - рассказал начальник отдела строительства автомобильных дорог ГКУ "Управление Сахалинавтодор" Александр Петрунин.

Протяженность участка составляет около 1,5 километра. Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. Проектом предусмотрено обустройство тротуаров с перильным ограждением, пешеходные переходы, а также автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами.

К работам подрядчик приступил еще в прошлом году, когда производил капитальный ремонт участка дороги в селе Костромском. В декабре 2020-го специалисты АО "СУ-4" на участке в Чехове установили опоры линии электропередач, смонтировали светильники. В мае текущего приступили к активной фазе работ.

- В ходе подготовительного этапа было снято старое асфальтобетонное покрытие, - говорит производитель работ Давид Зокоев. – Сегодня занимаемся выемкой непригодного грунта с заменой его на скальный с уплотнением. Объем земляных работ составляет около 33 тысяч кубических метров.

После подготовительного этапа дорожники приступят к асфальтированию. Планируется, что до середины сентября все работы будут завершены. Напомним, капитальный ремонт проводится благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".