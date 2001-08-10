В селе Чехов приступили к ремонту дороги
В селе Чехов приступили к активной фазе капитального ремонта участка дороги Невельск – Томари - аэропорт Шахтерск, который проходит по территории села, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Холмск медиа".
- Подрядная организация – АО "СУ-4", строительный контроль на объекте с подтверждением качества выполняемых работ осуществляет ООО "Азимут", - рассказал начальник отдела строительства автомобильных дорог ГКУ "Управление Сахалинавтодор" Александр Петрунин.
Протяженность участка составляет около 1,5 километра. Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. Проектом предусмотрено обустройство тротуаров с перильным ограждением, пешеходные переходы, а также автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами.
К работам подрядчик приступил еще в прошлом году, когда производил капитальный ремонт участка дороги в селе Костромском. В декабре 2020-го специалисты АО "СУ-4" на участке в Чехове установили опоры линии электропередач, смонтировали светильники. В мае текущего приступили к активной фазе работ.
- В ходе подготовительного этапа было снято старое асфальтобетонное покрытие, - говорит производитель работ Давид Зокоев. – Сегодня занимаемся выемкой непригодного грунта с заменой его на скальный с уплотнением. Объем земляных работ составляет около 33 тысяч кубических метров.
После подготовительного этапа дорожники приступят к асфальтированию. Планируется, что до середины сентября все работы будут завершены. Напомним, капитальный ремонт проводится благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:52 Сегодня Рептилии и птицы в сахалинском зоопарке прошли витаминную терапию
10:23 Сегодня На Сахалине при попытке хищения оборудования электроподстанции погиб мужчина
10:29 Сегодня На Сахалине пройдет региональный этап всероссийских соревнований "Школа безопасности"
11:34 Сегодня Сахалинская Кадастровая палата проведет горячую линию по вопросам жилищных прав детей
14:17 24 Мая Школьники Южно-Сахалинска смогут найти работу на время летних каникул
14:35 24 Мая Сахалинцы потренировались проходить Быковские пороги
08:47 25 Мая Анивчанам предлагают сдать нормы ГТО
09:56 25 Мая Южно-Сахалинск обрабатывают против клещей
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
14:20 2 Мая Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор обратился к жителям острова с пасхальным приветствием
12:01 3 Мая На Сахалине пункты вакцинации будут работать все майские праздники
Выбор редакции
- 09:52 Сегодня Рептилии и птицы в сахалинском зоопарке прошли витаминную терапию
- 15:25 Вчера Сахалинка завоевала золото на международных соревнованиях по вольной борьбе
- 10:02 28 Мая На Сахалине готовятся к проведению Конференции коренных малочисленных народов Севера
- 17:08 27 Мая Сахалинским рыбакам напоминают правила ловли корюшки и горбуши
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?