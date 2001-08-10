Школьников Южно-Сахалинска больше не пустят в общественный транспорт бесплатно

Льготный (бесплатный) проезд для школьников действует только в период учебного года - с 1 сентября по 31 мая (включительно). Таким образом, с 1 июня школьник должен оплачивать полную стоимость проезда - 24 рубля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напоминаем, что оплатить проезд можно наличными, а также банковской или транспортной картой. Обращаем внимание родителей, что в период летних каникул можно перевести на карту школьника деньги для поездок - в отделениях Сбербанка, наличными или картой любого банка через терминалы Сбербанка, через "Сбербанк Онлайн" (только для держателей карты Сбербанка). Пополнить школьную карту можно также через приложение «Транспортная карта» (информация указана на самой карте школьника).

Проездные бессрочные, действительны до окончания школы. В случае потери карты до ее восстановления оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными. Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в МУП "Городской информационно-аналитический центр" (ул. Пограничная, 30, телефон 300-808), при себе иметь паспорт и СНИЛС ребенка. Сюда же нужно обратиться, если проездной не работает.