Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2021
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В Южно-Сахалинске на три дня закроют для движения автотранспорта ул. Дальнюю
10:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на три дня закроют для движения автотранспорта ул. Дальнюю

В Южно-Сахалинске на три дня закроют для движения автотранспорта ул. Дальнюю

С утра 1 июня ориентировочно до 18.00 3 июня будет закрыта для проезда ул. Дальняя, сообщала ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках капитального ремонта ул. Ленина подрядчику необходимо провести работы по прокладке коллектора ливневой канализации. Завершить работы планируется оперативно, и открыть проезд раньше намеченных сроков. Водителям необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута. 

 

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