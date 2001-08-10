Мэр Южно-Сахалинска потребовал в течение десяти дней завершить инвентаризацию детских площадок
Вопрос контроля за состоянием детских площадок стал одним из основных в ходе аппаратного совещания, которое провел сегодня мэр города Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работа по мониторингу объектов, которыми наполнены дворовые и общественные пространства, ведется в постоянном режиме. Параллельно с инвентаризацией определяются и ответственные за их содержание. По действующему законодательству дворовые комплексы должны находится на балансе управляющих компаний и они обязаны за счет средств, собираемых с жителей, производить их обслуживание. Вместе с тем, как показывают результаты проверок, на территории областного центра есть площадки, которые не имеют балансодержателей.
- Важно оперативно решить вопрос по их текущему обслуживанию, халатность в этом вопросе недопустима, - потребовал от подчиненных мэр Сергей Надсадин. - Тем более, что впереди летний сезон и нагрузка на площадки возрастет. Обслуживание больших дворов-скверов и общегородских пространств муниципалитет взял на себя. Но управляющие компании должны сотрудничать в этом вопросе. Без комплексного подхода результата не будет. Даю десятидневный срок на завершение мониторинга и определение ответственных.
Вопрос мониторинга объектов детских площадок глава города взял на личный контроль.
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