В Южно-Сахалинске будут искать вандала, исписавшего скульптуру возле Чехов-центра

Накануне появилась информация о том, что неизвестные испортили надписями одну из скульптур в сквере возле Чехов-центра, данный факт является не только нарушением Правил благоустройства, которые действуют на территории городского округа, но и образует признаки вандализма, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 214 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По факту публикации департамент общественной безопасности и контроля администрации города направил материалы в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.

В департаменте напоминают, что вандализм выражается в нанесении различных надписей на фасадах зданий, на заборах и иных сооружениях, в загрязнении стен домов и других сооружений в населенных пунктах, порче оборудования транспортных средств (сидений, окон), лифтов в жилых домах и учреждениях, повреждении оборудования аттракционов в парках и совершении других подобных действий. Уничтожение или повреждение имущества, относящегося к памятникам истории или культуры (музейные экспонаты, скульптуры в парках и т.п.).