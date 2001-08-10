Сахалинец предстанет перед судом за кражу телефона

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении пкражи.

Установлено, что 19 апреля фигурант находился в гостях у своего знакомого, где в компании последнего и его сожительницы употреблял спиртное. Хозяин квартиры показал товарищу свой новый сотовый телефон, после чего положил его на подоконник. Спустя некоторое время, женщина ушла в ванную, а потерпевший вышел на кухню. Воспользовавшись данными обстоятельствами, обвиняемый тайно похитил смартфон, убрав его в карман, после чего под благовидным предлогом покинул квартиру. Впоследствии похищенный телефон фигурант продал неизвестному мужчине за 1 тысячу рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.