Яркий праздник устроили в Аниве в первый летний день

В сквере Победы творческий коллектив районного Дома Культуры приготовил интересную игровую программу, в которой принимали участие детские коллективы, воспитанники творческих объединений, волонтеры города, рассказали ТИА "Отсрова" в администрации Анивы.

Открывали праздничную программу сказочные персонажи, в числе которых были Мальвина, лиса Алиса и кот Базилио. После церемонии открытия слово взял Артём Лазарев. Мэр поздравил детей и их родителей с этим добрым праздником.

- Счастливые лица детей, их радостный смех, успехи в учебе, творчестве и спорте – лучшая награда для родителей, дедушек и бабушек, работников образования и здравоохранения, всех, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения, заботится о его здоровье. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого лучшего, - рассказал градоначальник.

Появление ростовых кукол среди веселящейся толпы детей вызвало бурный радостный ажиотаж у девчонок и мальчишек. После игровой программы, команды, составленные из отрядов летних детских лагерей, отправились зарабатывать жетоны и обменивать их на сладости на различных станциях большого квеста. Для детей организовано около десяти станций, от рисунков на асфальте и станции «сказочной» до мастера — класса пожарных, на котором детям рассказали и показали, как работает пожарная машина и все её установки. Не обошлось без угощений. Ребятам раздали более трехсот порций мороженного.

По окончании замечательного праздника дети и взрослые выразили благодарность всем тем, кто его готовил: коллектив районного Дома Культуры, школе искусств, детской юношеской спортивной школе, сотрудникам Анивской ЦРБ, Анивского пожарного отряда и всем тем, кто принял участие в его проведении.