Яркий праздник устроили в Аниве в первый летний день
В сквере Победы творческий коллектив районного Дома Культуры приготовил интересную игровую программу, в которой принимали участие детские коллективы, воспитанники творческих объединений, волонтеры города, рассказали ТИА "Отсрова" в администрации Анивы.
Открывали праздничную программу сказочные персонажи, в числе которых были Мальвина, лиса Алиса и кот Базилио. После церемонии открытия слово взял Артём Лазарев. Мэр поздравил детей и их родителей с этим добрым праздником.
- Счастливые лица детей, их радостный смех, успехи в учебе, творчестве и спорте – лучшая награда для родителей, дедушек и бабушек, работников образования и здравоохранения, всех, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения, заботится о его здоровье. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого лучшего, - рассказал градоначальник.
Появление ростовых кукол среди веселящейся толпы детей вызвало бурный радостный ажиотаж у девчонок и мальчишек. После игровой программы, команды, составленные из отрядов летних детских лагерей, отправились зарабатывать жетоны и обменивать их на сладости на различных станциях большого квеста. Для детей организовано около десяти станций, от рисунков на асфальте и станции «сказочной» до мастера — класса пожарных, на котором детям рассказали и показали, как работает пожарная машина и все её установки. Не обошлось без угощений. Ребятам раздали более трехсот порций мороженного.
По окончании замечательного праздника дети и взрослые выразили благодарность всем тем, кто его готовил: коллектив районного Дома Культуры, школе искусств, детской юношеской спортивной школе, сотрудникам Анивской ЦРБ, Анивского пожарного отряда и всем тем, кто принял участие в его проведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня Школьников Южно-Сахалинска больше не пустят в общественный транспорт бесплатно
10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске на три дня закроют для движения автотранспорта ул. Дальнюю
11:02 Сегодня Сахалинским студентам рассказали, как не попасться на удочку мошенников
11:25 Сегодня Сахалинцев научат распутывать тюленей из сетей и морского мусора
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
14:20 2 Мая Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор обратился к жителям острова с пасхальным приветствием
12:01 3 Мая На Сахалине пункты вакцинации будут работать все майские праздники
Выбор редакции
- 11:02 Сегодня Сахалинским студентам рассказали, как не попасться на удочку мошенников
- 20:54 Вчера Поронайская библиотека отметила 75-летний юбилей
- 09:52 Вчера Рептилии и птицы в сахалинском зоопарке прошли витаминную терапию
- 15:25 30 Мая Сахалинка завоевала золото на международных соревнованиях по вольной борьбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?