В Южно-Сахалинске появится первая выделенная полоса для движения общественного транспорта
В Южно-Сахалинске сегодня ночью приступят к нанесению дорожной разметки на ул. Ленина на участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева. Схема организации дорожного движения будет полностью изменена с учетом выделенной полосы для движения общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выделенная полоса для общественного транспорта добавляется от кольцевой развязки до ул. Емельянова за счет перераспределения существующих полос движения. Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, задача на этом примере - наглядно показать, какой приоритет общественному транспорту дает выделанная полоса, повышая комфорт и скорость перемещения на автобусах. При этом введение полосы не отразится на движении личного транспорта. После внедрения будет оцениваться эффективность принятого решения и целесообразность продолжения этой работы на других улицах. О результатах будет сообщаться жителям через СМИ.
Напомним, вопрос о введении выделенных полос для автобусов на участках городских улиц, где это технически возможно выполнить, широко обсуждался в апреле на заседании городского общественно совета. В конструктивном диалоге приняли участие жители города, эксперты в области строительства дорог и организации дорожного движения, представители ГИБДД, администрации Южно-Сахалинска, общественных организаций и др.
Из вариантов Центром развития городской среды были предложены несколько участков, в том числе и на ул. Ленина.
Изменения организации дорожного движения согласованы с ГИБДД и реализуются в соответствии с мастер-планом «Добрая улица», направленном на повышение безопасности всех участников дорожного движения: автомобилистов, пешеходов, велосипедистов и тд.
Отметим, ГИБДД согласованы и уже поэтапно внедряются следующие пункты проекта "Добрая улица": миникольцевая развязка на перекрестке улиц Дзержинского - А. Буюклы, легализация парковки на участке ул. Дзержинского с помощью средств организации дорожного движения, организация велополосы на ул. А. Буюклы в районе Дома торговли с полной ликвидации парковки, установка столбиков на тех улицах, где они были выставлены в прошлом году, организация парклета на ул. А.Буюклы, который разрабатывали в прошлом году дети в дизайн-игре по благоустройству "Городские парклеты".
Еще из нововведений в июне - будет меняться организация дорожного движения на ул. А. Буюклы от пр. Мира до ул. Чехова, а также на ул. Хабаровской в районе перекрестка с ул. Дзержинского. Будут добавляться направляющие островки и меняться парковочное пространство. О введении изменений будут сообщено дополнительно
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