Контроль за текущим ремонтом дорог в Южно-Сахалинске будет продолжен

Мэр Сергей Надсадин определил задачи дорожникам на ближайшую перспективу и заслушал отчет руководителя профильного департамента о выполненных объемах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Игорь Калашников, на сегодняшний день завершено обследование 146 километров дорог в границах города. Вместе со специалистами в мониторинге принимали активное участие волонтеры и члены дорожного общественного совета Южно-Сахалинска. Они инспектировали в том числе качество устранения дефектов, которые присылали горожане через сервис Сахалин.Онлайн. При повторном обследовании итогов работы подрядчиков дополнительно было выявлено еще 36 дорожных дефектов, которые устранят в ближайшие дни. Всего же с момента начала инспекций было выявлено более 4 тысяч проблемных моментов. Восстановительные работы выполнены в объеме более 36 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Сейчас дорожники приступили к работам «большими картами». Завершить которые они должны до 15 июня.

Также к этому дню должно быть завершено обследование и восстановление дорог в планировочных районах. К этой работе будут также подключены общественники.

Мэр Южно-Сахалинска поставил задачу - провести до конца месяца инвентаризацию состояния внутриквартальных проездов и выполнить их восстановление.

- По ремонту дорог мы взяли серьезные темпы, важно эту работу проводить комплексно в связке с внутриквартальными проездами. Это создает целостную картину и обеспечивает безопасность движения, - подчеркнул Сергей Надсадин. - До конца месяца важно завершить обследование и восстановление внутриквартальных проездов по городу.

Отдельно специалисты затронули вопросы инвентаризации люков. Сейчас в городе идет процесс занесения их в электронную карту. Паспортизация даст возможность оперативно работать с объектами, отслеживать их состояние и проведенный ремонт.