В Южно-Сахалинске открывается летний сезон социального фитнеса

В городском парке на стадионе "Космос" 2 июня в 18:30 состоится открытие летнего сезона проекта "Социальный фитнес". Проект реализуется в рамках муниципального грантового конкурса проектов "Мы и наш город".

По информации организаторов, гостей праздника ждут бесплатные тренировки на открытом воздухе, развлечения для детей, дегустации, а также можно будет пройти медицинское обследование. Так, в 19.00 начнется открытая функциональная тренировка от всех тренеров проекта (коврики предоставляют организаторы). В 20:00 - занятие по программе КОУЧ-йога "Волна жизни".

Будут работать различные площадки, на которых можно пройти скрининговое обследование от специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, продегустировать микрозелень и принять участие в чайной церемонии. Запланирована детская развлекательная программа с ростовыми куклами и аквагриммом, а также розыгрыш призов.

В случае непогоды - мероприятие будет перенесено.