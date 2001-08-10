В Поронайске на общественном совете обсудили соцподдержку, ЖКХ и проблемы здравоохранения
Очередное заседание общественного Совета прошло в стенах Администрации. Общественники рассмотрели актуальные вопросы: меры социальной поддержки на муниципальном уровне, состояние дома сестринского ухода в с. Гастелло, обеспечение населения качественными услугами ЖКХ и планы по ремонту дорог.
Не обошлось без обсуждения проблем в сфере здравоохранения. Назначенная в марте текущего года на должность главного врача "Поронайской ЦРБ" Людмила Куимова озвучила планы по решению кадрового вопроса. В ближайшее время приедут онколог и оперирующий хирург. Продолжается ремонт взрослой поликлиники, приобретение медицинского оборудования, в июле и октябре парк учреждения пополнят семь новых автомобилей. Своё выступление она завершили обещанием оперативно разобраться в проблеме отсутствия реагентов для сдачи определенного вида анализов, имеющейся по заверению членов общественного Совета.
Заслушав доклад начальника отдела ЖКХ Марины Кокиной "О реализованных мероприятиях по улучшению водоснабжения", общественники попросили разобраться с низким давлением воды на верхних этажах двух пятиэтажных жилых домов. Одновременно отметили улучшение качества воды после запуска станции обезжелезивания в 2020 году. В настоящее время уровень содержания железа в воде соответствует нормативному (при норме 0,3 мг/дм3 показатель составляет 0,085 мг/дм3). Резюмировала выступление Марина Кокина информацией о предстоящем в 2021 году капитальном ремонте 3,2 км сетей водоснабжения в г. Поронайске и сёлах района.
Злободневная тема состояния автомобильных дорог завершила двухчасовое заседание. В 2021 году начнётся реконструкция улицы Комсомольской. Продолжающийся ямочный ремонт дорог завершится до 01.07.2021.
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