На Сахалине прошел региональный слет

Региональный слет "Волонтеры-медики" состоялся в Южно-Сахалинске. Он объединил более 100 добровольцев из разных районов области. На протяжении трех дней добровольцы в сфере здравоохранения знакомились с историей всероссийского движения, учились работать в команде, развивать личный бренд своего сообщества в социальных сетях. Кроме этого, наметили планы на будущее, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Слет собрал волонтеров из Охи, Александровска-Сахалинского, Корсакова, Долинска, Ноглик и Южно-Сахалинска. Среди них, как новички движения, так и опытные добровольцы. Илья Хабибулин – один из самых активных волонтеров-медиков. Молодой человек старается принимать участие во всех добровольческих акциях, проводимых в островном регионе, один из первых включился в Общероссийскую акцию "Мы Вместе".

- Каждый раз, когда я помогаю незнакомым людям, меня это вдохновляет, - рассказал Илья Хабибулин. - А такие образовательные площадки помогают подзарядиться, наполнится новыми знаниями и идеями. Эксперты рассказывают о разных методиках, форматах. Также здесь мы знакомимся с новыми ребятами, чтобы потом делать совместные мероприятия. Это очень полезно для нашего региона.

Обучали островных добровольцев эксперты из Москвы и Екатеринбурга, которые специально прибыли на Сахалин. Среди них:

- Тренер неформального образования, эксперт грантовых конкурсов, программный директор образовательных проектов Анастасия Беломытцева;

- Федеральный тренер-эксперт Ассоциации тренеров РСМ Ринат Акжигитов;

- Менеджер проектов учебного центра АО «Гринатом» ГК «Росатом», молодежный тренер и коуч лучших форумов страны, блогер, член экспертного совета по информационной политике Совета Федерации РФ Анна Киселева.

Они провели для островной молодёжи лекции по нетворкингу, творческо-аналитическую сессию "Волонтеры-медики: Вчера. Сегодня. Завтра", рассказали о развитии личного бренда в социальных сетях, профилактике эмоционального выгорания и других современных инструментах для себя и конкретных молодёжных сообществ региона.

- Очень долго ждала момента, когда мы все вместе соберемся, - отметила региональный координатор движения «Волонтеры-медики» в Сахалинской области Ксения Величковская. - Я благодарна каждому человеку, кто вкладывается событийно или систематически в наше движение. Хочу пожелать быть на позитиве, проявлять интерес, и еще раз сказать спасибо, что они здесь, и мы можем вместе развивать наше движение в регионе.

Мероприятие прошло в арт-резиденции "Маяк". Организатором выступило Агентство по делам молодежи островного региона.

- Волонтеры медики у нас одно из самых многочисленных и стабильных движений, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. - Я благодарю всех ребят за все, что они делали вчера, продолжают делать сегодня. Напомню, что именно волонтеры-медики активно помогали сахалинцам во время пандемии. Они развозили продукты пенсионерам, помогали островным врачам, проводили различные акции, в которых информировали население об опасностях коронавируса. Ребята делают действительно важное и нужное дело.

Сахалинские волонтеры-медики также стали участниками встречи в рамках федерального проекта "Диалог на равных". С ребятами пообщался поэт музыкант, посол XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, финалист международного конкурса "Новая Волна" Стас Море.

- Такие мероприятия, как этот слет, очень важны, они сплачивают людей на очень позитивной волне, на какой-то общей цели, объединяют, дарят много творческой энергии, - отметил Стас Море. - Появляются очень много друзей, приятелей – это делает тебя не одиноким в этом мире, очень помогает в дальнейшем находить решения, так как ты уже не один и ощущаешь какую-то общность. Это все очень важно, и то, что таких мероприятий становится все больше и больше по стране, это здорово.

В завершении слета состоялась церемония награждения. Помимо сертификатов за участие в слете, организаторы вручили благодарственные письма и дипломы волонтерам, задействованным в мероприятиях в рамках всероссийской акции "МыВместе", открытия "Вахты памяти", проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Сахалинской области.